A Peugeot decidiu tornar os modelos 208 e 308 mais apelativos e criou agora uma série especial denominada Tech Edition.

O 208 Tech Edition distingue-se das outras versões através de elementos específicos como um vidro traseiro escurecido, volante revestido por couro, estofos 3D Techmat Mistral e jantes Titane Diamantage de 16 polegadas.

De série, o pequeno e popular citadino inclui câmara traseira, sistema de auxílio ao estacionamento, Active City Break, Peugeot Connect e Comfort Pack com apoio de braços central para condutor e passageiro dianteiro.

Quanto as motorizações disponíveis no 208 Tech Edition são quatro e respeitam a norma Euro 6.c., encontramos um motor Diesel BlueHDi 100 S&S BVM6 e três motores a gasolina Puretech: 82 S&S BVM5, 110 S&S EAT6 e 110 S&S BVM6.

Já o Peugeot 308 Tech Edition conta com sistemas de assistência à condução Pack Drive e Side Security, com jantes de liga leve Rubis de 17 polegadas. No interior dispõem de acabamentos em Tep/Alcantara, pedais em aço inoxidável, tapetes Tech Edition e volante em couro.

As motorizações disponíveis para o 308 Tech Edition são cinco, quatro delas a gasolina, PureTech 110 de caixa manual de seis velocidades, ou caixa automática de 8. Para além disso conta ainda com um motor PureTech 130 igualmente de caixa manual de 6 ou automática de 8.

Já as versões a diesel contam com o motor BlueHDI 130 associado a uma caixa manual de 6 velocidades ou uma automática de 8 velocidades.