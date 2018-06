O Nissan GT-R e a Italdesign fazem 50 anos e decidiram celebrar os aniversários com a criação de um protótipo que une as marcas pela primeira vez. As bodas de ouro são assinaladas com o Nissan GT-R50 by Italdesign.

Tendo por base o Nissan GT-R Nismo, o modelo único foi desenvolvido e fabricado pela Italdesign com o desenho do exterior dourado e do interior com os mesmos pormenores a cargo das equipas da Nissan na europa e na América.

Com todas as linhas distintivas de um desportivo muito atlético, o Nissan GT-R50 exibe o seu músculo com o motor de 3.8 litros V6 VR38DETT da Nismo com 710 cv de potência e 780 Nm de binário.