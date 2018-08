Existem dias em que não devemos sair de casa, foi certamente o que pensou um motociclista norte americano ao ver um SUV às cambalhotas na sua frente.

A visão que deve ser uma das mais assustadoras para quem anda de moto, não estava certamente nos planos deste motociclista que se viu apanhado na embrulhada.

Tudo aconteceu numa auto estrada norte americana, quando um condutor mais distraído, desviou-se de repente de um carro que seguia na sua frente, acabando por não evitar a colisão com um Toyota que seguia na faixa do meio, com o SUV a capotar de imediato, deslizando pelas faixas do meio e acabando por acertar no lado direito do motociclista que não conseguiu evitar o SUV.

Com a colisão o motociclista foi projetado da moto, fraturou duas duas vértebras, um tornozelo e um ombro, acabando por se auxiliado por outro condutor que parou de imediato para prestar auxilio.

A brutalidade das imagens captadas pelo motociclista levam a pensar que o resultado final deste acidente poderia ter sido bem mais grave.