Inspirado no Isetta produzido pela BMW nos anos 50, o Microlino é uma criação da Micro Mobility Systems, uma empresa suíça que decidiu apostar num veículo urbano e elétrico.

Com apenas 2.40 metros de cumprimento e capacidade para duas pessoas, o Microlino, apresenta um design clássico com linhas arredondadas e elegantes e apenas uma porta o que levou a que a homologação deste carro elétrico levasse mais tempo do que o previsto e só no final de julho, a Micro Mobility Systems, recebesse luz verde para poder circular em toda a Europa.

O Microlino conta com uma bateria de 8 ou de 14,4 kWh, que permite alcançar uma velocidade máxima de 90 km/h e possui uma autonomia entre 120 ou 215 quilómetros, dependendo da versão que escolher, e chega dos 0 a 50 km / h em 5 segundos.

Este veículo urbano vai estar disponível em oito cores: cor de laranja Amesterdão, menta Paris, preto Gotham, cinzento Londres, vermelho Milão, azul Zurique, branco Viena e castanho Barcelona.

O lançamento do Microlino está previsto para o final deste ano na Suíça, e vai chegar no verão de 2019 à Alemanha. Quanto aos restantes países europeus a Micro Mobility Systems deverá anunciar em breve a data de lançamento.

Já quanto ao preço, a Micro Mobility Systems revela na sua página na internet que não tem ainda um valor exato, mas que o preço base estimado deverá ronda os 12 mil euros.