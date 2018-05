A Mazda Motor Corporation anunciou ter atingido, no passado dia 15 de maio, a marca de 50 milhões de unidades produzidas no Japão.

A respectiva cerimónia comemorativa teve lugar esta terça feira na fábrica de Hofu, no Japão, evento que contou com a presença de Masamichi Kogai, o director representativo, Presidente & CEO, bem como outros de directores executivos.

A unidade nº 50 milhões saiu daquela linha 86 anos e 7 meses depois da produção da unidade nº1, um veículo comercial de três rodas, corria então o mês de Outubro de 1931.

“A Mazda começou a fabricar veículos há 86 anos, sendo que alcançamos, agora, a fasquia de 50 milhões de unidades produzidas no Japão. Mesmo produzindo 1 milhão de viaturas por ano, levaríamos 50 anos a atingir este marco, o que é demonstrativo de quão longa é a história da Mazda,” comentou Masamishi Kogai durante a cerimónia. “Rumando ao futuro, a Mazda irá continuar a consolidar-se como marca através de múltiplas iniciativas. As nossas fábricas em Hofu e Hiroshima irão continuar a evoluir e a actuar como fábricas principais, ali se desenvolvendo rapidamente as tecnologias e capacidades que serão, depois, usadas nas nossas unidades fabris no exterior. Gostaria que todos trabalhássemos em conjunto, de modo a garantir que estas fábricas continuem a encarnar o tipo de capacidade técnica inerente à história do conceito japonês Monotsukuri.”

A Mazda aponta a um quadro global de produção na ordem dos 2 milhões de unidades por ano, a atingir no exercício económico que finda em Março de 2024.

A produção em massa de veículos dotados da próxima geração de tecnologias e de design está agendada já para 2019, sendo que a marca vai continuar a expandir as suas infraestruturas de produção, esforço que visa fazer chegar os seus automóveis aos clientes no mais curto espaço de tempo possível.