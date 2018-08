O primeiro veículo de sempre a ser lançado no maior evento de jogos da Europa, que terá lugar de 21 a 25 de agosto, em Colónia, na Alemanha, promete trazer diversão à condução dentro e fora de estrada.

No stand da Ford na Gamescom, os visitantes vão poder testar as suas habilidades de condução em oito consolas e num simulador especial 4D, construído especificamente para o evento, que oferece a experiência mais próxima da realidade para pilotar um veículo de alto desempenho.

Durante o evento, o detentor do recorde por volta de cada dia no simulador 4D, vai ganhar uma viagem ao Reino Unido para passar um dia com a equipa M-Sport Ford World Rally Team.

Com mais de 355.000 visitantes e 919 expositores, a Gamescom é a plataforma central da indústria europeia de jogos de computador e videojogos. Nos últimos anos, a Ford decorou um Focus RS com uma imagem especial Forza e alcançou um novo título do livros dos recordes , para a “mais longa maratona de vídeo num jogo de corridas”, pilotando o Ford GT em Le Mans durante 48 horas e oferecendo aos jogadores a oportunidade de ganhar uma experiência de condução do Focus RS num circuito, tendo o piloto da Ford, Harry Tincknell, como instrutor.