É certo que Lewis Hamilton é conhecido por ser um piloto rápido, e por isso não é uma surpresa que a Mercedes lhe peça para fazer parte de uma nova campanha de promoção do Mercedes-AMG GT 4 portas Coupé.

O que é realmente surpreendente, no entanto, neste novo vídeo é a companhia de Hamilton no interior do coupé de quatro portas.

No vídeo, o piloto britânico mostra toda a sua rapidez aos comandos do Mercedes-AMG GT 4 portas Coupé, ao lado de outros carros rápidos da marca germânica como Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG GT4, Mercedes-AMG GT R e um Mercedes-AMG GT, mas só Hamilton tem companhia.