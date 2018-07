Os alunos do Instituto Superior Técnico (IST) apresentaram o novo protótipo da equipa de Formula Student, a maior competição do mundo destinada a alunos de engenharia.

Além do novo carro, a equipa apresentou uma nova imagem, com um novo logótipo e um novo nome, passando agora a denominar-se FST Lisboa, “solidificando a identidade da equipa lá fora, e mostrando a nossa identidade”, explicou João Paulo Monteiro, líder da equipa.

O novo carro, que foi produzido no último ano lectivo com o apoio da Novabase, foi totalmente projectado, construído e testado pela equipa de estudantes portugueses que começam a competir já no próximo mês de setembro, na República Checa.

Com tecnologia 100% portuguesa, o FST 08e é o carro mais potente, mais pequeno e simultaneamente mais leve da história da equipa e a principal diferença para os elétricos anteriores é que tem tração às quatro rodas, com os quatro motores elétricos no interior das rodas. Todas estas transformações refletem a “aposta na competitividade da equipa atual”, sublinhou João Paulo Monteiro.