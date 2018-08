A Honda revelou agora os primeiros detalhes do seu SUV HR-V 2019, um modelo que apresenta um estilo exterior aprimorado, atualizações no interior e uma variedade de tecnologias avançadas.

As melhorias no design exterior incluem uma interpretação substancial do "Solid Wing Face" da Honda, com um novo painel cromado escuro de alto brilho que substitui a combinação anterior de preto e cromo por cima da grelha. O pára-choque dianteiro possui de entradas de ar mais profundas, incorporando os faróis de neblina circulares, e as novas óticas contam agora com lentes de projeção, com luzes LED com um novo design.

Na parte traseira, uma guarnição de cromo escuro na porta traseira reproduz o novo acabamento da frente do HR-V, e as luzes traseiras estão dentro de carcaças de lentes mais escuras.

As versões de topo do novo SUV da Honda, contam com jantes de liga leve de 17 polegadas e um tubo de escape com um acabamento cromado exclusivo. Já os faróis e luzes traseiras foram redesenhados de forma a incluírem luzes LED completas.

No que toca ao conforto o novo HR-V continua a disponibilizar o inovador sistema Honda Magic Seats. Os bancos do condutor e do passageiro foram redesenhados e incorporam alterações no assento e no encosto, que oferecem agora um melhor suporte em geral, especialmente na área dos ombros.

Em matéria de motorizações, o novo Honda HR-V vai contar com o motor atmosférico i-VTEC a gasolina de 1.5 litros, que oferece uma potência de 130 CV com um binário máximo de 155 Nm às 4.600 rpm e uma aceleração de 0-100km/h em 10,7 segundos, quando equipado com uma caixa manual de seis velocidades e 11,2 segundos com a caixa CVT.

A produção do novo HR-V equipado com o motor a gasolina i-VTEC de 1.5 litros já começou e as primeiras entregas estão previstas para o mês de outubro.

Já o HR-V com um motor VEC Turbo 1.5 litros mais desportivo vai surgir na primavera de 2019, juntamente com um motor i-DTEC diesel 1.6 litros.