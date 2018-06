O novo Jeep Renegade 2019 que vai chegar ao mercado europeu em setembro, é o primeiro modelo da marca a estrear os novos motores turbo a gasolina do grupo Fiat. O Renegade vai surgir equipado com um motor de 1 litro com 120cv e um segundo propulsor de 1.3 litros com 150cv ou 180cv.

A oferta de motorização não ficaria completa sem o 1.6 de 120 cv e um 2.0 litro de turbodiesel MultiJet II de 140 cv ou 170 cv com SCR (Selective Catalytic Reduction).

Em matéria de caixa de velocidades o novo Renegade 2019 vai permitir escolher entre a tradicional caixa manual de seis velocidades, e duas de transmissão automática, uma das quais com nove velocidades. O pequeno Jeep vai ter uma versão Trailhawk, com suspensão independente no eixo traseiro, o que faz com que a distancia ao solo seja de 210 mm de forma a enfrentar os caminhos fora de estrada.

O novo design do Renegade apresenta uma visão moderna do icónico modelo da marca Jeep, onde a destreza off-road deste novo Renegade é expressa na imagem aventureira que se conjuga com um design urbano, onde a renovada frente sobressai, devido à introdução de uma nova grelha. Para além disso Renegade vem equipado com faróis de LED e novas jantes de 19 polegadas.

Em matéria de segurança o Jeep apresenta-se como um citadino, onde não falta, Reconhecimento de Sinais de Transito, Alerta de Saída Involuntária da Faixa de Rodagem ou o Cruise Control Inteligente. Por seu lado a versão Limited, surge dotada de Travagem Automática e de Alerta de Colisão Iminente.

No seu interior pode contar com o sistema de infoentretenimento UconnectTM de quarta geração com ecran tátil de 5, 7 ou 8,4 polegadas, integração com Apple CarPlay e compatibilidade com Android AutoTM, para que os proprietários possam estar sempre conectados.