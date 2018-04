A Ford apresentou esta semana no Salão de Veículos Comerciais de Birmingham (Reino Unido) o novo Fiesta Van e novas tecnologias de conectividade que vão reforçar a posição de liderança da marca no mercado europeu de veículos comerciais.

Juntando-se à mais recente geração de comerciais Ford Transit – onde se incluem as novas versões Transit Custom, Transit Connect e Transit Courier – o Fiesta Van assinala o regresso da marca ao mercado dos pequenos veículos comerciais urbanos de 3 portas, numa nova proposta de referência na classe.

O novo Ford Fiesta Van e a nova Transit Connect são os primeiros veículos comerciais na Europa a melhorar os níveis de produtividade e de conveniência das empresas utilizando a nova tecnologia de modem integrado FordPass Connect.

O Fiesta Van que tem lançamento no mercado nacional previsto para a primeira metade do ano de 2019 foi desenvolvido com base na mais recente geração do Fiesta de passageiros, tratando-se veículo, compacto e económico.

O novo modelo é animado por dois motores a gasolina – 1,1 litros de 3 cilindros com 85 CV e EcoBoost de 1,0 litros com 125 CV – e um bloco diesel de 1,5 litros TDCi, este disponível em dois níveis de potência: 85 CV e 120 CV.

O interior da carroçaria de 3 portas apresenta um prático e versátil compartimento de carga, com capacidade para transportar aproximadamente 1,0 metros cúbicos de objectos, quase 1,3 metros de comprimento e cerca de 500 kg de carga bruta. A superfície de carga possui um separador integral em material compósito e malha, revestimento durável nas paredes laterais e um robusto revestimento em borracha no piso, dotado de quatro ganchos de fixação.

O habitáculo do novo Fiesta Van oferece um ambiente de trabalho inteligente e confortável, revestido com materiais atraentes e resistentes ao desgaste, e dispõe das mais recentes tecnologias de bordo, incluindo o sistema de comunicação e entretenimento Ford SYNC 3.