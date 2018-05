A Ferrari apresentou esta quarta-feira o seu mais recente "one-off", um modelo único projetado pelo Ferrari Design Centre e que será entregue a um cliente muito dedicado da marca italiana

Denominado SP38, esta nova máquina - modelo único no mundo e que foi construído sob as especificações de quem o encomendou - tem por base o Ferrari 488 GTB, e a imagem exterior é bastante mais radical e agressiva do que a do 488 GTB, quase como se de um protótipo se tratasse.

Alias se olharmos com mais atenção percebemos que existe vários elementos que vão buscar inspiração a outros modelos da Ferrari como a asa traseira que faz lembrar o Ferrari F40, ou as luzes traseiras do 812 Superfast.

Alias a marca de Maranello não esconde que o twin-turbo, twin-intercooler set-up do premiado 488 GTB inspirou a equipa a fazer referência ao poderoso F40 como um ícone para instruir a direção geral do projeto.

A Ferrari não divulgou o interior deste exclusivo modelo, nem se conta com o mesmo propulsor do 488 GTB um bloco V8 biturbo de 3.9 litros.