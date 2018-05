A Lotus apresentou o Exige Sport 410 para que se tenha na estrada as emoções de condução criadas para pista com o Exige Cup 430, a partir do qual foi desenvolvido diretamente.

O Lotus Exige Sport 410 combina o motor de 3.5 litros com 410 cv de potência com 1-054 kg de peso (numa relação de 389 cv por tonelada) para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3.4 segundos atingindo uma velocidade máxima de 290 km/h.

Disponível nas versões coupé e roadster, o Lotus Exige Sport 410 terá um preço base na ordem dos 110 mil euros.