O cenário foi deixado em aberto no ano passado com a apresentação do concept. A Jaguar confirmou agora que o E-Type vai mesmo voltar ao mercado em versão totalmente elétrica com zero emissões.

O concept designado E-Type Zero dispõe de uma bateria de 40 kW (que pode ser recarregada entre seis a sete horas) para uma autonomia de 270 km. As especificações técnicas e os preços do carro de produção ainda não são revelados, mas Jaguar Classic já espera fazer as primeiras entregas em 2020.

O novo E-Type totalmente elétrico receberá, já se sabe, muita tecnologia do SUV de zero emissões da marca, o I-Pace. E a Jaguar oferece ainda mais. Os donos de E-Type clássicos vão também poder converter os seus carros em modelos Zero sendo essa transformação em veículos elétricos possível de reconversão para o original.