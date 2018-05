A DS Automobiles anunciou que todos os modelos da marca «premium» do Grupo PSA serão eletrificados em 2025.

Todos os DS serão a partir dessa data híbridos ou totalmente elétricos havendo modelos comportando as duas versões.

A marca acrescenta que esta estratégia já está em curso com o lançamento no próximo ano do DS7 Crossback E-Tense 4x4, com 300 cv de potência e autonomia de 48 km.

O primeiro DS totalmente elétrico será revelado no Salão de Paris, em outubro.

“ A partir de 2025, cada novo DS será lançado exclusivamente com propulsores eletrificados. A nossa ambição é muito clara: a DS estar entre os líderes globais dos carros eletrificados no seu segmento. A nossa estratégia está em curso com a chegada do DS 7 Crossback E-Tense 4x4, dotado com um propulsor híbrido (gasolina-eletricidade) e produzindo 300 cv, e é para ser continuada com a apresentação do primeiro modelo DS 100 por cento elétrico. Vemo-nos no Salão de Paris”, afirma o CEO da DS Automobiles, Yves Bonnefont.

