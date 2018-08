O superdesportivo que registou a volta mais rápida ao Circuito de Nürburgring, o Lamborghini Aventador SVJ, foi oficialmente apresentado esta sexta-feira.

A cerimonia de apresentação do Aventador SVJ (SuperVeloce Jota) decorreu na abertura do concurso de elegância de Pebble Beach, que tem lugar na Semana do Automóvel de Monterey, nos Estados Unidos.

A Lamborghini revelou que vai produzir apenas 900 unidades deste novo superdesportivo com um preço unitário a partir de 349 mil euros, ainda antes da aplicação dos impostos.

“O Aventador SVJ é um carro inovador e representa o auge absoluto da nossa gama de produtos para carros desportivos”, afirmou o Presidente e CEO da Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali. “O desafio para os designers e engenheiros da nossa marca foi melhorar a mais pura essência do Lamborghini como super carro desportivo”, acrescentou Domenicali na cerimonia de apresentação.

Dotado do mais potente motor de produção em série V12 produzido até hoje pela Lamborghini, o SVJ apresenta um aumento de potência para 770 cv (566 kW) às 8.500 rpm. O SVJ produz 720 Nm de binário às 6.750 rpm, e apresenta um peso seco de apenas 1.525 kg, o que permite a este novo Lamborghini uma relação peso-potência de 1.98 kg/hp.

Este novo SVJ acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 8,6 segundos e atinge uma velocidade máxima superior a 350 km/h.

