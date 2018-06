Um camião de recolha de lixo fora de controlo causou um tremendo acidente em Brooklyn, em Nova Iorque (EUA), destruindo outros nove veículos e mais duas árvores pelo seu caminho devastador.

O poderoso veículo de três eixos e mais de 20 toneladas de peso entrou pelo passeio dentro varrendo tudo o que estava à sua frente e só parando quando embateu na entrada de um prédio.

O acidente da madrugada de sábado não causou vítimas, mas a violência da cavalgada destruidora do camião foi filmada por câmaras de segurança no local partilhadas pela «CBS News New York».

A estação de televisão relata que as autoridades detiveram o condutor do camião, que tentou fugir do local a pé enfrentando agora várias acusações, entre as quais as de condução sob o efeito de substâncias intoxicantes e resistência à autoridade.

A empresa privada de higiene urbana dona do camião informou que suspendeu o condutor: “Parece que o condutor falhou no cumprimento dos nossos padrões e foi imediatamente suspenso no resultado de uma investigação deste sério incidente.”