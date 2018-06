Depois de ter-se tornado do SUV de produção em séria mais rápido de sempre ao concluir a subida de montanha Pikes Peak International Hill Climb, nos EUA, em 10m49,9s, menos 1m45,7s que o anterior recorde, a Bentley anunciou que está a trabalhar no Bentayga Speed, uma versão desportiva, que vai surgir ao lado de uma edição especial do Bentayga Pikes Peak.

O diretor de design da Bentley, Stefan Sielaff, confirmou a noticia ao «Autocar» e a nova versão do Bentayga vai apresentar um acréscimo de potência ao motor W12 utilizado pela edição Pikes Peak, a gasolina de 608 cv e 900 Nm de binário, com a potência a ser direcionada para as quatro rodas através de uma caixa automática ZF de oito velocidades.

A nova versão Speed, acrescentou Sielaff, vai apresentar “grandes diferenças”, em termos de design, face ao Bentayga, onde se destaca todos os detalhes estilísticos já conhecidos das versões Speed da Bentley.

Quanto à versão de Pikes Peak da qual apenas 10 unidades vão ser produzidas e o inicio da comercialização está previsto para o próximo mês de agosto, a Bentley já fez saber que este Bentayga comemorativo da vitória na rampa norte-americana será uma versão exclusiva, apenas nas cores Preto Beluga ou Radium, a mesma cor do carro que bateu o recorde.

Dotado de jantes de 22”, de dois tons, este Bentayga conta com um splitter dianteiro, saias laterais, difusor e asa traseira, tudo em fibra de carbono. O seu interior conta com acabamentos em pele Beluga, aplicações em Alcântara no volante e pega da caixa de velocidades, e pespontos em verde lima.

Esta versão exclusiva conta igualmente com um logótipo específico alusivo a Pikes Peak colocado no tablier em fibra de carbono, e placas numeradas.

A Bentley não revelou ainda o preço deste exclusivo Bentayga Pikes Peak.

