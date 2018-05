Depois de ter centrado as atenções na última edição do Salão do Automóvel de Genebra com o notável "Conceito de Visão", a Aston Martin confirmou agora os planos para a produção do SUV Lagonda de emissões zero.

Programado para ser revelado em 2021, o Lagonda será assim o primeiro SUV de luxo exclusivamente impulsionado por tecnologias verdes e manterá todas as qualidades que são apanágio da marca e sendo o primeiro Lagonda a chegar ao mercado.

Para além de apresentar uma evolução em matéria de design, este SUV será construído com base em tecnologias de futuro, como o seu avançado sistema de transmissão Battery Electric, tornando o SUV Lagonda o primeiro do seu tipo: um veículo ultra-elegante, extremamente luxuoso, totalmente elétrico e livre de emissões. "Ao ressuscitar um dos nomes mais emblemáticos do automobilismo, criamos uma oportunidade única", disse o presidente e CEO da Aston Martin, Andy Palmer. "Isso vai permitir deixar de lado uma abordagem herdada do século XX e, projetar carros que vão ao encontro do desejo dos automobilistas do século XXI. O Lagonda SUV é o primeiro de seu tipo: um espaçoso 4x4 de alto desempenho que concilia com sucesso o amor pela tecnologia, luxo e estilo. O SUV Lagonda vai manter a ousadia do Vision Concept", acrescentou o vice-presidente executivo da Aston Martin, Marek Reichman.