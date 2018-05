A Aston Martin revelou o DB11 AMR, um expoente do modelo GT inspirado no carros dos campeonato de Resistência da Aston Martin Racing que, com uma velocidade máxima de 208 mph (334,7 km/h), é o atual carro de produção mais veloz da marca britânica.

Poucos dias depois do novo Triplo V de 600 cv, este AMR aumenta a potência máxima nos DB11 para os 630 cv no renovado motor V12 de 5.2 litros – os V8 têm 503 cv.

A potência na gama DB11 aumenta em 30 cv; o binário máximo mantém-se nos 700 Nm; a capacidade de aceleração diminui. O Aston Martin DB11 AMR acelera dos 0 aos 100 km/h em 3.7 segundos (num ganho de 0.2s).

Lançado no novo AMR Performance Centre no Nürburgring, o Aston Martin DB11 AMR «de série» deverá ter um preço na ordem dos 220 mil euros e as primeiras entregas estão previstas já para este semestre (haverá ainda uma edição especial «Signature Edition» limitada a 100 unidades mais cara).

