No mês de junho de 2018 os representantes legais das marcas a operar em Portugal matricularam 30.981 veículos automóveis, o que corresponde a um acréscimo de 6,4 por cento face a igual mês do ano anterior.

Segundo os dados revelados pela ACAP, em termos acumulados, no primeiro semestre de 2018, foram introduzidos no consumo 156.442 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 5,4 por cento.

Por categorias e tipos de veículos observou-se uma evolução positiva do número de unidades matriculadas no nosso país, já que em junho de 2018 foram matriculados em Portugal 26.162 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 5,3 por cento do que no mês homólogo do ano anterior.

Já quanto ao primeiro semestre de 2018 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 134.506 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 5,8 por cento relativamente ao período homólogo de 2017.

Quanto ao mercado de ligeiros de mercadorias registou em junho de 2018 uma evolução favorável, tendo crescido 12,8 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se nas 4.270 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no período de janeiro a junho de 2018, o mercado atingiu 19.363 unidades, o que representou um incremento de 3,6 por cento face ao mesmo período do ano anterior

No mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em junho de 2018 verificou-se igualmente uma evolução favorável de 9,6 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 549 veículos desta categoria. Já quanto aos dados dos primeiros seis meses de de 2018, verificou que as novas matrículas totalizaram 2.573 unidades, o que representou um ligeiro acréscimo de 1,6 por cento relativamente ao período homólogo de 2017.