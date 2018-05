A BMW revelou agora o seu novo sistema indutivo integrado de carregamento sem fios para baterias de alta tensão de veículos híbridos plug-in.

Trata-se do BMW Wireless Charging, que vai começar a ser produzido a partir de julho e que vai equipar o 530E iPerformance que será o primeiro carro da marca germânica a receber este novo sistema da carregamento.

A BMW vai ter o Wireless Charging disponivel em duas versões: o GroundPad - uma estação de carregamento indutivo que pode ser colocada numa garagem ou ao ar livre e com o qual o processo de carregamento é iniciado assim que o veículo estiver estacionado. Já o CarPad - componente secundário fixo na parte inferior do veículo, que induz a corrente elétrica que permite carregar a bateria.

Este novo sistema de carregamento é realizado de uma forma simples bastando para isso pressionar o botão start/stop. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o sistema é desligado automaticamente.

Em comunicado a BMW revelou que o seu novo sistema está dotado da mesma tecnologia que podemos encontrar nos smartphones e que tem uma potência de 3,2kW de carga, permitindo que as baterias de alta tensão do BMW 530E iPerformance possam estar totalmente carregadas em cerca de três horas e meia. E com uma taxa de eficiência de cerca de 85%.

