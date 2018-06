A cimeira em Singapura entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, centrou as atenções do mundo pelas decisões e consequências políticas da reunião e, por inerência, incluindo todos os pormenores que envolveram o inédito encontro.

No que aqui nos respeita, centramos atenção na «Besta», o carro presidencial norte-americano que Trump levou consigo – como sempre – para as suas deslocações e que fez questão de mostrar ao seu parceiro de negociações.

Pelo menos durante alguns segundos... É que o protocolo de segurança requer poucos olhares e, não só as imagens da «NBC» que mostram o momento em vídeo foram captadas a alguma distância (assim como as fotografias da Reuters), como os próprios operadores de imagem oficialmente juntos com as comitivas poucas hipóteses tiveram de espreitar para dentro do Cadillac blindado que transporta o presidente dos EUA.

Mesmo assim, em jeito de mostrar aos norte-coreanos como se faz na América, Trump não deixou de mostrar «A Besta» a Kim Jong-un, que se deslocou em Singapura num Mercedes S600 Pullman.

WATCH: President Trump walks with Kim Jong Un to show off his presidential limousine that is nicknamed "The Beast." https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/f2CJ4ZHR6x — NBC News (@NBCNews) 12 de junho de 2018

VEJA TAMBÉM: