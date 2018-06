O rapper XXXTentacion foi assassinado na Florida esta segunda-feira, revela a revista TMZ.

Após uma ida a um stand para comprar uma mota, XXXTentacion foi baleado por atiradores, quando já tinha entrado no carro para sair, e não resistiu aos ferimentos. O músico ainda foi transportado para o hospital, mas a polícia já confirmou a morte.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 18 de junho de 2018

Os motivos para o crime, ainda não são conhecidos e a polícia já está a investigar o caso, estando os suspeitos em fuga.

Há imagens do rapper, a circular na Internet, no carro após ser atingido pelos tiros, já inconsciente.

O artista de 20 anos, cujo nome real é Jahseh Dwayne Onfroy, ganhou destaque com a música "Look at me!" no Soundcloud, mas não foi só pela música que ficou famoso. O rapper estava a aguardar julgamento por violência doméstica sobre a ex-namorada grávida em prisão domiciliária, tendo tido algumas permissões para sair de casa para realizar digressões.

No último ano, XXXTentacion já tinha sido agredido em Los Angeles.