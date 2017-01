Sophie Highfield recebeu um iPhone de presente em 2014. Já este ano, descobriu que o aparelho vinha com uma espécie de bónus. A britânica de 31 anos ficou surpreendida ao descobrir que tinha contactos de várias celebridades no telemóvel.

Entre os contactos de famosos, havia o de Adele, mas também o da ex-Spice Girl Emma Bunton foram alguns dos contactos que encontrou.

No início não tive problemas com o telefone, foi apenas em maio que estes contactos apareceram. Estava a enviar uma mensagem de texto (sms) à minha mãe e assim que inseri a letra "M", surgiram todos estes números para "Mãe" ou para outros nomes começados com a letra "M" - ainda assim, nenhum destes números aparecia como contacto na minha lista de contactos", esclarece a britânica ao tablóide britânico "Daily Mail".

Incrédula com a situação, começou a selecionar outras letras e descobriu ainda mais contactos de celebridades. Entre eles estavam o do comediante David Williams, o da ex-Spice Girl Emma Buntou e o do atleta Greg Rutherford.

Tentou fazer o restauro ao sistema do seu telemóvel, mas, mesmo assim, não conseguiu resolver o problema. Acabou por ter de apagar todos os contactos um a um.

A Apple investigou o caso durante um mês, mas não conseguiu justificar a situação ou, pelo menos, não se quis pronunciar publicamente sobre o assunto.