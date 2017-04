Os bilhetes para o Festival Gouveia Art Rock, a realizar na cidade de Gouveia, no distrito da Guarda, de 5 a 7 de maio, esgotaram numa hora devido à presença do grupo inglês Jethro Tull, anunciou a organização em comunicado.

Os Jethro Tull, liderados desde o final da década de 60 do século passado pelo flautista e multi-instrumentista Ian Anderson, são cabeça de cartaz do festival que anualmente se realiza, dedicado inteiramente ao rock progressivo, que é organizado pelo Município de Gouveia desde 2003.

A abertura da 14.ª edição do evento musical acontecerá no dia 5 de maio, pelas 22:00, com um concerto do grupo inglês Gryphon, no edifício da Câmara Municipal de Gouveia, o que acontece pela primeira vez. De acordo com a organização, será um espetáculo de entrada livre, mas limitado à disponibilidade de lugares.

No segundo dia, um sábado, 6 de maio, a partir das 15:00, no Teatro Cine de Gouveia, atua o grupo italiano Promenade e a formação Loomings, composta por músicos oriundos de França, Itália e Argentina. Pelas 21:15, subirá ao palco o músico inglês Joe Stilgoe, terminando a noite com a atuação dos Gryphon.

No dia 7 de maio, um domingo, as atividades começam pelas 11:00 na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, com debates sobre música e o festival, dinamizados pelos músicos participantes.

Nesse dia, pelas 15:00, o Teatro Cine de Gouveia abre novamente as suas portas à atuação da banda sueca Isildurs Bane, seguindo-se um recital, na igreja de São Pedro, pelas 17:45, com a formação musical Ludus Temporum, composta por músicos portugueses e russos.

A fechar o festival, às 21:15, decorrerá a atuação do grupo inglês Jethro Tull, cabeça de cartaz da edição de 2017, responsáveis por álbuns marcantes do género musical, na década de 70, como "Aqualung", The Minstrel in the Gallery" e "Thick as a Brick".

Gouveia Art Rock

No decurso do evento cultural decorrerá na Galeria do Teatro Cine de Gouveia uma feira do disco, do cartaz, da memorabilia e do merchandising, segundo a organização.

O Gouveia Art Rock "baseia-se no género musical conhecido como rock progressivo (também abreviado para prog rock ou simplesmente prog), um estilo de música rock com influências da música clássica, folk e jazz, que surgiu no fim da década de 1960 em Inglaterra e que se tornou muito popular na década seguinte, contando ainda hoje com muitos adeptos", salienta a organização.

O festival acontece sempre durante um fim de semana no Teatro Cine de Gouveia, "seguindo desde o seu início um conceito que permite aos espetadores assistirem a momentos distintos, não se circunscrevendo ao local dos concertos, estendendo-se gratuitamente a toda a cidade de Gouveia", conclui a nota.