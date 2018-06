O cantor português Toy diz que foi alertado para o plágio do seu tema “Corazón sin Edad”, que lançou em 2016. Em entrevista ao podcast “Maluco Beleza”, de Rui Unas, Toy diz que foi alertado por amigos do filho para as semelhanças com uma música norte-americana, lançada há sete meses.

Em causa, está o tema “No Competition”, de Dynamite Dylan e Jake Paul.

Todo o tema é inspirado no meu. Tem a parte A, a parte B, depois tem o refrão, depois tem a parte C, depois tem a parte em que eu faço um rap e eles também fazem”, disse o músico.

Toy diz que já entregou o caso à Sociedade Portuguesa de Autores.

Eis a música “Corazón sin Edade”, de Toy, lançada em 2016:

Esta é a música “No Competition”, que Toy diz ser um plágio do seu tema: