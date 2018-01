Noite de terça-feira, num bar, sala ou local pouco ou nada identificado, em mais um concerto da Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band - um grupo de tributo aos The Beatles criado pelo líder dos Muse, Matt Bellamy - surgiu em palco o próprio Paul McCartney, um dos dois sobreviventes - juntamente com Ringo Starr - dos quatro que formaram o mais conhecido grupo de música popular do século XX.

A reunião foi divulgada pelo próprio guitarrista Matt Bellamy através das sua contas nas redes sociais. Na ocasião, estava também em palco, a tocar, o baterista da banda, Dominic Howard.

McCartney estaria na sala e acabou por se juntar à Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band para cantar "Helter Skelter", tema daquele que é conhecido como o "Álbum branco" dos The Beatles, que cumpre este ano o cinquentenário sobre a sua edição.

Matt Bellamy registou no canal Instagram que "tocou Macca com Macca", o acrónimo com o qual é por vezes designado McCartney.