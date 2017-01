A filha de Michael Jackson, Paris, veio a público falar sobre a questão da paternidade e defendeu que o rei da Pop era o seu pai biológico.

Em entrevista com à Rolling Stone, publicada na terça-feira, a modelo esclareceu que não tinha dúvidas quanto à paternidade e sublinhou que seria a primeira e última vez que falaria do assunto.

Ele será sempre meu pai, nunca deixou de o ser e nunca deixará”.

A modelo acrescentou que, geralmente, as pessoas apontavam para algumas das suas expressões e manias como "estranhamente idênticas" à do cantor.

Paris, em comparação com o irmão Prince, foi a que mais sofreu com os comentários do público, já que a questão racial contribuiu para a maioria das dúvidas, mas a jovem assegurou que se considera negra.

A modelo compreende que muitas pessoas a vissem como "branca", mas referiu que tal se deve a ser mestiça, já que é fruto do casamento de Michael com Debbie Rowe, assim como Prince.

Mas os constantes comentários à sua aparência também conduziram, segundo Paris, a vários problemas de autoestima e, inclusive, disse que tentou suicidar-se repetidamente. As tatuagens servem agora para esconder as cicatrizes e os trabalhos de modelo são "uma terapia".

Ele [Michael Jackson] olhava-me nos olhos, apontava-me o dedo e dizia: «Tu és negra, orgulha-te das tuas raízes»”.

Paris não acredita na possibilidade de o cantor ter mentido ou ocultado a sua verdadeira paternidade, até porque a questão nunca foi posta em causa por Michael Jackson.

Na minha lógica, ele nunca me mentiu"

Paris ainda abordou outras questões pessoais, como a causa de morte do pai, e defendeu que se tratava de um “assassinato”. Sem aprofundar muito o assunto, comentou que o pai lhe tinha conferenciado que havia forças não identificadas que lhe queriam fazer mal.