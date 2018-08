Pela primeira vez, após ter sido internada devido a uma alegada overdose, no Centro Médico de Cedars-Sinai, em Los Angels, nos Estados Unidos da América, no dia 24 de julho, Demi Lovato quebrou o silêncio e publicou uma mensagem no Instagram.

Domingo, duas semanas depois de ser notícia o seu internamento, a cantora publicou uma mensagem na sua conta de Instagram onde tenta explicar o que aconteceu.

Sempre fui transparente em relação ao meu percurso de dependência. O que aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou desvanece com o tempo. É algo com que eu tenho que continuar a lutar e ainda não está terminado”, escreveu.

A cantora, de 25 anos, aproveitou ainda para demonstrar a sua gratidão perante o apoio que recebeu por parte dos fãs.

Quero agradecer a Deus por ter-me mantido viva e bem. Aos meus fãs, estou eternamente grata por todo o amor e apoio demonstrados nos últimos tempos. Os vossos pensamentos positivos e as orações ajudaram-me a superar esta fase difícil.”

Demi Lovato afirma mesmo que poderia não ter chegado a escrever estas palavras se não fosse a sua família, juntamente com a equipa do Centro Médico de Cedars-Sinai, onde ainda se encontra.

A cantora termina a mensagem com a afirmação de que vai “continuar a lutar” e esclarece que a próxima etapa é a recuperação com o foco em manter-se sóbria.

Três meses antes da overdose, Demi Lovato tinha comemorado seis anos de sobriedade.