O 'rapper' norte-americano XXXTentacion morreu, na segunda-feira à noite, depois de ter sido baleado, na Florida, no sudeste dos Estados Unidos, anunciou o xerife do condado de Broward.

O artista, de 20 anos, cujo nome verdadeiro era Jahseh Dwayne Onfroy, foi declarado morto na noite de segunda-feira num hospital da região de Fort Lauderdale, acrescentou.

O 'rapper' foi baleado horas antes, à porta de uma loja de motos em Deerfield Beach, uma localidade a norte de Miami.

"A vítima, um adulto do sexo masculino, é Jahseh Onfroy, de 20 anos, também conhecido como o 'rapper' XXXTentacion", escreveu no Twitter o gabinete do xerife de Broward, depois de ter indicado, na mesma rede, que a vítima tinha sido baleada.