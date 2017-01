Os concertos do músico brasileiro Roberto Carlos, marcados para abril em Lisboa e Gondomar, esgotaram, tendo sido acrescentada mais uma data em cada local, segundo anunciou a organização.

Os concertos de Lisboa e Gondomar de abril 2017 estão esgotados. Devido à forte procura de bilhetes, Roberto Carlos adiciona mais uma data em cada cidade: 21 abril – Meo Arena, 25 abril – Multiusos de Gondomar”, refere a promotora Ritmos e Blues num comunicado divulgado esta terça-feira.

Inicialmente tinham sido marcados os dias 19 de abril, data do 76.º aniversário de Roberto Carlos, para um espetáculo no Meo Arena, em Lisboa, e 24 de abril no Multiusos de Gondomar. São as salas onde o cantor brasileiro atuou em 2015.

Roberto Carlos que, segundo a promotora, já vendeu 1,5 milhões de discos em Portugal, é um dos artistas brasileiros de maior sucesso, tendo gravado cerca de 500 canções em mais de 50 anos de carreira.

Em 2010, o músico foi distinguido pela venda de 100 milhões de discos em todo o mundo.