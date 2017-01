A cantora Mariah Carey abandonou o espetáculo de Ano Novo em Times Square, em Nova Iorque, quando o sistema de playback começou a falhar. A cantora teve mesmo de interromper por várias vezes a sua actuação. A artista não reagiu da melhor forma e o público não gostou.

A noite deveria ter sido especial em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas o que podia ter corrido mal, correu mesmo mal. Em vez de brilhar na última noite de 2016, Mariah Carey desiludiu os presentes, e não só, que na Times Square esperavam uma noite em grande.

Problemas técnicos no playback catapultaram um sem fim de desastres durante a atuação. Na verdade, "Emotions" tocou por completo sem a artista conseguir completar uma única frase. "Vou deixar o público cantar, pode ser?", disse a dada altura.

Seguiu-se "We belong toghether", mas os problemas continuavam e Mariah decidiu sair de cena:

O momento foi assistido por milhões de pessoas, já que o espetáculo estava a ser transmitido em direto pela televisão ABC e, rapidamente, surgiram reações redes sociais. Houve mesmo quem dissesse que a última morte no mundo do espetáculo em 2016 foi a da carreira de Carey.

Apesar de tudo, a artista não pareceu ficar muito afetada com este desastre e já escreveu sobre o assunto no twitter. "Estas coisas acontecem. Tenham todos um ano feliz e com saúde. Um brinde a mais manchetes em 2017".

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr