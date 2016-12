A notícia da morte de George Michael chegou ao produtor Luís Jardim pela voz do agente do cantor, na madrugada de domingo

"Michael Lippman telefonou-me ontem [domingo] às tantas da manhã”, contou Luís Jardim, nesta segunda-feira, na TVI24, num contacto pessoal que mostra o relacionamento de amizade profissional que o produtor português mantinha com o ícone da pop.

A última vez que os dois conversaram foi “há uns meses”, em Inglaterra, quando se encontraram num estúdio. Luís Jardim é o primeiro, aliás, a reforçar que os dois eram “amigos de trabalho”, mas nem por isso deixou de ser confidente de George Michael ou de vê-lo de lágrimas nos olhos num momento menos bom em que saíam em grupo depois de uma jornada em estúdio.

Nos anos 80 deixei de fazer estrada, fui convidado para ir para a estrada com ele mas não aceitei, mas continuei a gravar com ele, gravei no primeiro álbum, como músico, não como produtor. George Michael não era um homem muito fácil de lidar, era um homem intenso, muito exigente. Ele tinha já um coração de produtor, embora nessa altura não produzisse, era o Steve Brown, e a diretora musical era a Anne Dudley quando me juntei a ele, mas o George era muito intenso, havia grandes discussões no estúdio”, lembrou.