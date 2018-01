João Pedro Pais comemora 20 anos carreira com o disco "20 Anos", no qual reúne não só os seus grandes êxitos, mas também dois temas originais.

Este disco está ser apresentado um pouco por todo o país.

No dia 3 e 4 de Março, estará na Casa da Música no Porto, ambas as datas já esgotadas.

O primeiro single retirado deste disco, "Faz Tempo", faz parte da banda sonora da mais recente novela da TVI " Jogo Duplo".

Inscreva-se aqui para assistir ao concerto grátis que se realiza este domingo, nas instalações da TVI: