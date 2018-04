Após a notícia da morte de Avicci muitos foram os colegas de profissão que usaram as redes sociais para lhe prestarem tributo. O DJ sueco morreu no auge da carreira, em Omã, aos 28 anos.

O DJ Calvin Harris foi um dos primeiros a reagir à morte do amigo, com quem colaborou na música Forever.

"Notícias devastadoras sobre o Avicii, uma alma bonita, apaixonada e extremamente talentosa com tanto ainda por fazer. O meu coração está com a família. Deus te abençoe Tim", escreveu o produtor.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 de abril de 2018

Por sua vez, a cantora Madonna usou o Instagram para partilhar uma fotografia com o músico, tal como Hardwell.

No entanto, o Twitter foi a rede social mais usada para os artistas prestarem a sua homenagem a Avicii, como foi o caso de Dua Lipa, Ellie Goulding, Zedd, entre outros.

"Tão triste as notícias de que Avicii morreu. Tão novo e tão cedo. As minhas condolências à família, amigos e fãs".

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x — DUA LIPA (@DUALIPA) 20 de abril de 2018

"Descansa em paz Avicii, inspiras-te tantos de nós. Gostava de to ter dito pessoalmente".

Rest easy Avicii, you inspired so many of us. Wish I could have said that to you in person x — Ellie Goulding (@elliegoulding) 20 de abril de 2018

"Não há palavras para descrever a tristeza que estou a sentir ao saber que o Avicci morreu".

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....💔 Thoughts go out to his family and friends... — Zedd (@Zedd) 20 de abril de 2018

Rita Ora, que colaborou com o DJ sueco na música "Lonely Together", diz-se "sem palavras, devastada e de coração partido".

"Não tenho palavras. Lembro-me de quão fantástico foi fazer Lonely Together e parece que foi ontem que falámos. As minhas condolências à família, amigos e fãs que o apoiavam. Que descanse em paz. Desapareceu tão cedo. Estou devastada. De coração partido".

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20 de abril de 2018

"Oh meu Deus. Estou verdadeiramente devastado pelo Avicii. Notícias muito muito tristes. Era muito novo, muito talentoso. Que descanse em paz". Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young ... what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) 20 de abril de 2018

"Wow. Gostava de prestar homenagem ao homem que me abriu os olhos de verdade para aquilo que as minhas produções poderiam vir a ser um dia. Avicii foi um génio e um inovador da música e eu não posso acreditar que ele já não está connosco. Descansa em paz".

Wow, I would like to take a moment to pay tribute to the man who really opened my eyes as to what my productions could one day sound like. @Avicii was a genius and a music innovator, and I can not believe he is no longer with us. RIP to the very best. — Charlie Puth (@charlieputh) 20 de abril de 2018

"Sem palavras. Descansa irmão".

At a loss for words...Rest easy brother 😪 @Avicii — marshmello (@marshmellomusic) 20 de abril de 2018

"Descansa em paz, Avicii. Perdemos uma lenda".

Rest in peace, Avicii. We lost a legend. — DJ SNAKE (@djsnake) 20 de abril de 2018

"As minhas mais sinceras condolências aos amigos, fãs e familiares do Avicii. Problemas à parte, ninguém pode negar o que ele consegui e fez pela música de dança moderna e eu estou orgulhoso dele".

my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii :( Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him. — Goat lord (@deadmau5) 20 de abril de 2018

"Não tenho palavras. Descansa em paz, Tim".

I have no words.. RIP Tim 🌹 — Eric Prydz (@ericprydz) 20 de abril de 2018

"Avicii foi um dos primeiros artistas a introduzir-me à música eletrónica. Tão triste. Descansa em paz."

Avicii was one of the first artists to get me into EDM music, so sad man, RIP — Luna (@Lunaa) 20 de abril de 2018

"Estou completamente devastado. Perdemos uma dos mais brilhantes talentos da música e, genuinamente, uma das melhores pessoas que eu conheci. Descansa em paz, Tim. Espero que estejas num lugar melhor".

I’m incredibly and utterly devastated...we lost one of the brightest music talents and genuinely just one of the nicest people I personally knew . RIP Tim, hope you are in better place now. — ARTY (@arty_music) 20 de abril de 2018

"Descansa em paz Avicii. O meu coração está com a família neste momento difícil".

Rest in peace @Avicii My heart goes out to your family at this difficult time. x — Craig David (@CraigDavid) 20 de abril de 2018

"Não Avicii. Não consigo sequer compreender isto. Adoro-te e amei viajar e fazer digressão pela Europa contigo. Eras meu amigo e uma pessoa bonita. As memórias de Vegas e Ibiza vão ser sempre especiais para mim. Descansa em paz. Eras mágico".