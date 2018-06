A dois dias da estreia de Portugal no Mundial 2018, o cantor canadiano de origem portuguesa Shawn Mendes lançou, esta quarta-feira, uma nova versão do seu êxito mundial In My Blood. O tema é a música oficial de Portugal para o Campeonato do Mundo de Futebol.

O tema "In My Blood", que faz parte do mais recente álbum de Shawn Mendes, ganha uma nova versão, com versos de apoio à Seleção Nacional cantados em português.

O vídeo para a música oficial da Seleção portuguesa no Mundial de 2018, que arranca quinta-feira na Rússia, já foi divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O álbum homónimo de Shawn Mendes, lançado a 25 de maio, que inclui o tema escolhido pela FPF, chegou ao primeiro lugar do top da tabela da Billboard, nos Estados Unidos, na semana de estreia, tendo também chegado à primeira posição no iTunes em mais de 80 países.

O artista, de 19 anos, nasceu em Toronto no Canadá, mas é filho de pai português e mãe inglesa.

Shawn Mendes atua em Portugal a 11 de agosto, no festival Meo Sudoeste.