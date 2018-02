Nick Cave and the Bad Seeds, Lorde e The War on Drugs serão os cabeças de cartaz do festival NOS Primavera Sound, que decorrerá no Porto, de 7 a 9 de junho.

Nick Cave regressa ao palco onde atuou há cinco anos. O músico autraliano traz a Portugal o mais recente trabalho, gravado após a morte do filho, aos 15 anos.

Quanto a Lorde, a neozelandesa que conquistou o sucesso com apenas 16 anos, com um tema que lhe valeu várias semanas nas principais tabelas, é já considerada uma das jovens mais influentes do mundo. Com dois Grammy, regressa a Portugal com o segundo álbum de estúdio e as sonoridades pop modernas.

The War on Drugs estrearam-se no NOS Primavera Sound na primeira edição. A banda de Filadélfia regressa ao Porto e desta vez traz na bagagem o Grammy de melhor álbum rock de 2018.

Grizzly Bear, Tyler The Creator, A$AP Rocky, Jamie XX, Fever Ray, Arca, Father John Misty, Vince Staples, Mogwai e The Breeders são outras das presenças confirmadas.

Veja o cartaz completo aqui.

A TVI e a TVI24 voltam a acompanhar este ano toda a cobertura do festival que é já uma referência no país.

No ano passado cerca de 90 mil pessoas passaram pelo Parque da Cidade do Porto.