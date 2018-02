No próximo domingo, Amor Electro, Resistência e Sara Tavares atuam no palco do Estúdio 24 para antecipar os seus concertos do Dia dos Namorados.

Os espectáculos vão estar integrados na 4ª edição do Festival Montepio Às Vezes o Amor, que percorrerá 12 cidades portuguesas com grandes nomes da música portuguesa.

