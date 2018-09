O rapper Mac Miller foi encontrado morto em casa, alegadamente devido a uma overdose.

O músico, de 26 anos, lutava há vários anos contra o vício das drogas e do álcool.

De acordo com a TMZ, as autoridades afirmaram que Miller foi encontrado morto em casa, em San Fernando Valley, por volta do meio-dia após uma chamada feita da própria residência.

Em maio, Mac Miller esteve no centro de uma polémica após ter tido um acidente e ter fugido. Pouco depois foi interceptado e foi detetado um nível de álcool no corpo duas vezes superior ao permitido por lei. Na altura era namorado de Ariana Grande, relação que terminou pouco depois e que a levou a dizer que não era a "mãe" dele: "Cuidei dele e apoiei a sua recuperação e rezei pelo seu equilíbrio durante anos."

Mac Miller esteve em Portugal em 2014, a atuar no Rock in Rio.