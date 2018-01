A banda The Cranberries já contava com alguns êxitos, como "Dreams" e "Linger", mas foi em 1994, com o tema "Zombie", que definiu realmente o seu estilo. A canção revelou ser aquela que tornou a irlandesa Dolores O’Riordan e os outros membros do grupo mais conhecidos do público.

Inspirada na morte de duas crianças - Tim Parry, de 12 anos, e Johnathan Ball, de três - a música marcou a diferença daquilo que tinha sido feito pela banda até então.

Essa foi a canção mais agressiva que fizemos. Foi diferente de tudo o que tínhamos feito antes”, afirmou Dolores em entrevista no ano passado, citada pela BBC.

As crianças que serviram de mote para a letra foram vítimas da explosão de duas bombas, a 20 de março de 1993, colocadas pelo IRA, o exército republicano irlandês, na cidade de Warrington, em Inglaterra. Para além dos dois rapazes, mais de 50 pessoas ficaram feridas no ataque terrorista. O IRA foi a principal organização armada católica e republicana que lutou pela independência contra o Reino Unido.

A letra faz, assim, referência à onda de violência que perdurou na Irlanda do Norte durante várias décadas, entre 1970 e 1980, como resultado dos conflitos entre os militares britânicos e os nacionalistas irlandeses.

A música pertence ao segundo álbum do grupo, "No Need to Argue", de 1994, e chegou a ser premiada com distinções, como a de melhor composição, nos MTV Europe Music Awards do mesmo ano. O sucesso da música não se justificou simplesmente pela letra, mas também pelo próprio videoclip, com imagens reais de guerra. O vídeo conta com quase 700 milhões de visualizações no YouTube.

Quem desconhecia a história por detrás de "Zombie" era o próprio pai de Tim Parry, uma das crianças mortas nos ataques. Colin Parry só soube que a letra da música foi inspirada no seu filho após a morte de Dolores O’Riordan.

Só ontem é que fiquei a saber que o grupo, ou ela mesma, compôs a música em memória do que aconteceu em Warrington”, explicou à BBC. “A letra é, ao mesmo, sublime e muito real”.

Dolores O’Riordan, vocalista dos The Cranberries, morreu de forma repentina aos 46 anos, nesta segunda-feira. As causas da morte ainda não são conhecidas.