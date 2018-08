Demi Lovato foi salva pelo guarda-costas no dia em que foi encontrada em casa inconsciente, alegadamente sob o efeito de heroína.

O guarda-costas entrou em casa com a assistente pessoal e encontraram-na na cama, inconsciente e com sangue na almofada. A TMZ, site especializado em celebridades, avança que a assistente pessoal chegou mesmo a gritar que Demi Lovato estava morta e foi aí que o assistente entrou em ação, desobstruindo as vias respiratórias da cantora e executando os procedimentos de primeiros-socorros que podem ter sido decisivos para manter a artista viva até a chegada dos paramédicos.

A cantora está internada desde 24 de julho, dia em que foi transportada de uma casa em Hollywood para um hospital. Quando receber alta deverá ser internada numa clínica de reabilitação.

A equipa médica que a tem acompanhado ainda não tomou nenhuma decisão e o que se sabe para já é que a cantora continua "sob os cuidados de especialistas médicos" e que se espera uma "recuperação completa" do estado de saúde.

Lovato tem falado abertamente sobre a luta contra o vício das drogas e do álcool, bem como em relação aos seus problemas de saúde mental e de distúrbios alimentares. A artista admitiu ter procurado ajuda profissional para o abuso de substâncias e confessou ter estado em reabilitação, em 2010. Demi Lovato estaria há vários anos afastada do mundo das drogas e álcool, mas em junho, a cantora lançou a música "Sober" onde revelava que tinha sofrido uma recaída e que já não estava sóbria. Na atuação no Rock in Rio Lisboa, este ano, Lovato cantou pela primeira vez esta música ao vivo e não conseguiu conter a emoção.