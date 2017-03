John Legend anunciou a maior digressão europeia de sempre e Portugal está na lista. O cantor e compositor regressa a Portugal a 14 de outubro para um concerto no MEO Arena, em Lisboa, anunciou a produtora "Everything is New".

A digressão “Darkness and Light” chega à Europa para 24 espetáculos pelo continente, começando em Glasgow, na Escócia, a 8 de setembro, e terminando em Lisboa.

No mesmo dia em que anunciou a digressão, John Legend apresentou ainda o novo single, "Surefire", editado em dezembro de 2016 e que sucede a "Love Me Now".

Desde o lançamento de “Darkness and Light”, John Legend foi co-produtor e autor de “La La Land”, vencedor de sete Globos de Ouro e seis Óscares, tendo ainda feito par com Ariana Grande na interpretação do tema “Beauty and the Beast”, no remake do êxito da Disney.