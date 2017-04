O músico norte-americano Ben Harper vai atuar a 17 de agosto no Coliseu de Lisboa, foi anunciado esta segunda-feira.

O concerto do músico será a solo e integra uma curta digressão pela Europa, durante o verão, que começa a 08 de agosto na Bélgica e passará ainda por Itália, Suíça e Espanha.

Ben Harper já atuou várias vezes em Portugal, em contexto de festival ou em nome próprio e quase sempre acompanhado da banda The Innocent Criminals. De acordo com a promotora, o concerto de agosto será o primeiro do músico a solo em Portugal.

Ben Harper, californiano de 47 anos, editou o primeiro álbum em 1994, "Welcome to the cruel world", e no ano seguinte "Fight for your mind", dois discos que o popularizaram no rock alternativo norte-americano, com raízes assentes nos blues, na folk e no reggae.

Super Bock Super Rock, Rock in Rio Lisboa, Alive e Vilar de Mouros foram alguns festivais portugueses onde Ben Harper, autor de "Opression" e "Burn one down", já atuou.