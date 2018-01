Carla Bruni cancelou os três concertos que tinha agendados para Portugal.

O comunicado da produtora de espetáculos Sons em Trânsito alega motivo de doença para o cancelamento dos concertos.

Carla Bruni iria atuar dia 25 de janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dia 26 de janeiro na CAE da Figueira da Foz e no Coliseu do Porto dia 27 de janeiro.

O reembolso vai ser efetuado nos locais de compra dos bilhetes até dia 25 de fevereiro de 2018.