A banda irlandesa U2 informou, esta quarta-feira, que decidiu adiar o lançamento do novo álbum por causa da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos.

“Songs of Experience” é o 14.º trabalho discográfico da banda de Bono e devia ter sido lançado no final de 2016.

Numa entrevista à revista Rolling Stone, o guitarrista, David Evans, também conhecido como “The Edge”, disse que o grupo terminou o álbum no momento em que “as eleições aconteceram e infelizmente o mundo mudou”.

Pensámos: espera um pouco, precisamos de um momento para repensar o álbum e como ele se irá encaixar com aquilo que está a acontecer no mundo”, disse o músico.

Esta não é a primeira vez que um elemento dos U2 fala sobre as eleições presidenciais nos EUA. O vocalista da banda, Bono, considerou que Donald Trump é potencialmente "o pior que já aconteceu à América".

Enquanto a data de lançamento de “Songs of Experience” não sai, os U2 já estão a preparar o 30.º aniversário de “The Joshua Tree”, o quinto álbum da banda e um dos mais carismáticos, onde se pode ouvir temas como "with or without you".

"Estamos felizes por podermos aproveitar este momento para reagrupar e repensar um álbum que tem muitos anos de idade, mas ainda parece ser relevante", disse Edge.