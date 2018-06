Shakira atuou esta quinta-feira em Lisboa. A cantora colombiana deu um concerto na Altice Arena, para uma plateia bem composta, no âmbito da digressão “El Dorado”. O espetáculo, que esteve inicialmente marcado para 22 de novembro do ano passado, foi cancelado depois de uma hemorragia nas cordas vocais ter obrigado a artista a desmarcar os concertos que tinha previstos na Europa. Shakira veio apresentar o álbum que dá nome à digressão, “El Dorado”, editado em maio do ano passado, o 11.º álbum da sua carreira