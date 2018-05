As canções da Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda foram as mais votadas na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu erta terça-feira na Altice Arena, em Lisboa, qualificando-se para a final.

Das 19 canções hoje em competição, ficaram afastadas da final, marcada para sábado também na Altice Arena, as músicas de: Suíça, Bielorrússia, Arménia, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia e Macedónia.

A pontuação foi decidida por televoto (com um peso de 50%) e por júris nacionais (outros 50%). Todos os júris dos países que competem na semifinal votaram, bem como os júris de Portugal, do Reino Unido e de Espanha, países automaticamente qualificados para a final e cujas canções foram hoje apresentadas.

O Chipre, representado por Eleni Foureira, com o tema “Fuego”, e Israel, com a canção “Toy”, interpretada por Netta, lideravam hoje à tarde a lista de preferências dos apostadores, de acordo com a média de várias casas de apostas calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, dedicado ao concurso.

Durante a semifinal de hoje foram igualmente apresentadas as canções de Portugal, Reino Unido e Espanha. Por ser o país anfitrião, Portugal está automaticamente apurado para a final. Cláudia Pascoal dá a voz ao tema “O Jardim”, composto por Isaura.

O Reino Unido e Espanha só competem na final por fazerem parte do grupo dos chamados ‘Big5’ (os que contribuem com mais verbas para European Broadcasting Union, EBU), que inclui ainda França, Alemanha e Itália, cujas canções são apresentadas na quinta-feira, durante a segunda semifinal.

Na quinta-feira competem 18 países pelos últimos dez lugares na final: Noruega, Roménia, Sérvia, São Marino, Dinamarca, Rússia, Moldávia, Holanda, Austrália, Geórgia, Polónia, Malta, Hungria, Letónia, Suécia, Montenegro, Eslovénia e Ucrânia.

Portugal venceu o Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez no ano passado, com a canção “Amar pelos Dois”, interpretada por Salvador Sobral.

O Festival Eurovisão da Canção é realizado pela EBU, em parceria com a RTP.

Países apurados na primeira semifinal

Áustria – Nobody But You (Cesár Sampson)

Estónia – La Forza (Elina Nechayeva)

Chipre – Fuego (Eleni Foureira)

Lituânia – When We’re Old (Ieva Zasimauskaité)

Israel – Toy (Netta)

República Checa – Lie To Me (Mikolas Josef)

Bulgária – Bones (Equinox)

Albânia – Mall (Eugent Bushpepa)

Finlândia – Monsters (Saara Alto)

Irlanda – Together (Ryan O’Shaughnessy)

Países automaticamente apurados

Alemanha – You Let Me Walk Alone (Michael Schulte)

França – Mercy (Madame Monsieur)

Itália – Non Mi Avete Fatto Niente (Ermal Meta e Fabrizio Moro)

Espanha – Tu Canción (Amaia y Alfred)

Reino Unido – Storm (SuRie)

Portugal – O Jardim (Cláudia Pascoal)