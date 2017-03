A cantora e compositora portuguesa Luísa Sobral atua no dia 26 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, no âmbito do CoolJazz Festival, foi hoje anunciado.

Luísa Sobral, o primeiro nome nacional anunciado pelo festival edpcooljazz, atua na mesma noite dos britânicos Jamie Lidell & The Royal Pharaohs.

No palco do festival, Luísa Sobral vai apresentar “os seus temas mais emblemáticos” e o seu quarto álbum, “Luísa”, publicado em finais do ano passado, adiantou à agência Lusa fonte da organização.

Este é “um disco onde o piano cede o seu protagonismo à guitarra”, disse a organização do certame, que destaca o tema “My Man”, “que transborda não só o cru do ‘blues’, mas também o quente do ‘folk’, e demonstra bem o ambiente deste novo disco”.

O CD foi gravado em Los Angeles, nos United Recording Studios, tendo sido produzido por Joe Henry, vencedor de três prémios Grammy.

O outro concerto da noite é protagonizado pelo britânico Jamie Lidell, anunciado em fevereiro, que vai apresentar no palco oeirense “uma mistura singular de ‘soul’, ‘funk’ e eletrónica, com grandes influências de Marvin Gaye e James Brown, que, por vezes, é apelidado como um Otis Redding mais tecnológico, pois é um mestre do improviso com a tecnologia, fazendo sons percussivos com a voz, reproduzindo-os e alterando-os eletronicamente em tempo real”.

Lidell apresenta a Oeiras o seu mais recente álbum, "Building a Beginning", editado em finais do ano passado, que o festival qualifica como "uma mistura de 'soul up' e baladas reflexivas".

Luísa Sobral é o sexto nome do cartaz da 14.ª edição do festival edpcooljazz.

Do cartaz também fazem parte o britânico Jamie Cullum, que atua no dia 29 de julho, no Parque dos Poetas, a banda The Pretenders, que toca no dia 19 de julho, também no Parque dos Poetas, o saxofonista e cantor norte-americano Maceo Parker, no dia 20 de julho, nos jardins do Marquês de Pombal, e o cantor e compositor britânico, Jake Bugg, que sobe ao palco dos Jardins Marquês de Pombal, no dia 25 de julho.

No ano passado, 35.000 pessoas assistiram aos oito concertos do festival edpcooljazz, segundo dados da organização.

O cartaz contou com nomes como Seal, cujo concerto se destacou com dez mil espetadores, no Estádio Municipal de Oeiras, ou Marisa Monte e Carminho, que foram aplaudidas por 6.000 pessoas, nos Jardins do Marquês de Pombal, também em Oeiras.

Ao longo de treze anos, o certame produziu "mais de 130 concertos", tendo juntado "mais 300.000 pessoas", segundo a organizadora do festival.