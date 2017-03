Bob Dylan deverá receber no próximo fim de semana o dinheiro do Prémio Nobel da Literatura com que foi laureado. O anúncio foi feito pela própria Academia Nobel.

Cinco meses depois da polémica atribuição do Nobel da Literatura, a Academia continuava sem saber se se Dylan tenciona ir receber o dinheiro. Ao todo, são oito milhões de coroas suecas, cerca de 839 mil euros, que têm de ser recebidos até 10 de junho.